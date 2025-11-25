- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 54
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 25 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: успіх сприятиме тим, хто працює не стільки руками і м'язами, скільки мізками - день сприяє розумовій та інтелектуальній діяльності.
Символ дня: Хмари.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: синій.
Щасливі камені дня: гіацинт, цитрин.
За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко, особливо якщо відразу ж вжити необхідних для лікування заходів
Харчування дня: харчування може включати умовно шкідливі продукти, головне - дотримуватися почуття міри.
Стрижка дня: не найкращий час для стрижки.
Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії.
Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими, тому не варто нікому про них розповідати.
Табу дня: не можна нікому нічого позичати, навіть якщо йдеться про чашку кухонної солі.
Цитата дня: "Різниця між геніальністю і дурістю в тому, що у першої є межі" (Альберт Ейнштейн).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить із 24 по 30 листопада
Що зірки нам пророкують: гороскоп на 24-30 листопада 2025 року
Місячний гороскоп на 24-30 листопада: що рекомендується робити в кожен день тижня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків Зодіаку чекає прибуток 24-30 листопада