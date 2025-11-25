Астрологічний прогноз на 25 листопада

Хмари

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успіх сприятиме тим, хто працює не стільки руками і м'язами, скільки мізками - день сприяє розумовій та інтелектуальній діяльності.

Символ дня: Хмари.

Реклама

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: гіацинт, цитрин.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко, особливо якщо відразу ж вжити необхідних для лікування заходів

Харчування дня: харчування може включати умовно шкідливі продукти, головне - дотримуватися почуття міри.

Стрижка дня: не найкращий час для стрижки.

Реклама

Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії.

Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими, тому не варто нікому про них розповідати.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати, навіть якщо йдеться про чашку кухонної солі.

Цитата дня: "Різниця між геніальністю і дурістю в тому, що у першої є межі" (Альберт Ейнштейн).

Реклама

Читайте також: