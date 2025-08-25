Астрологічний прогноз на 25 серпня

Леопард / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: від нових починань у всіх сферах життя сьогодні необхідно відмовитися — успішними вони не будуть.

Символ дня: леопард, який готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: авантюрин, карнеол.

За які частини тіла відповідає: голова, потилиця.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, вимагають негайного звернення до лікаря.

Харчування дня: можна вживати велику кількість «гарячих» спецій — вони «розженуть» кров і прискорять процес метаболізму.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна садити та пересаджувати квіти, зокрема й домашні.

Магія і містика дня: можна заготовляти цілющі трави, роблячи з них чаї, мазі та настоянки.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко збуваються, тож не варто брати їх близько до серця.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними й неадекватними людьми.

Цитата дня: «Краще бути предметом заздрощів, ніж співчуття» (Геродот).