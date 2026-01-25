- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 25 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: справи, розпочаті цього дня, зазвичай виявляються успішними, тому не варто зволікати з роботою, навіть якщо у вихідний йтиметься про побутові клопоти.
Символ дня: саламандра.
Стихія дня: Земля, Вогонь.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: червоний і чорний.
Щасливі камені дня: агат, червоний граніт.
За яку частину тіла відповідає: шлунок.
Хвороби дня: велика ймовірність підхопити небезпечний вірус, тому не варто відвідувати місця масового скупчення людей.
Харчування дня: дієта або голодування очистять організм від шлаків і токсинів.
Стрижка дня: один із найвдаліших днів для стрижки.
Магія і містика дня: можна читати замовляння, які допоможуть налагодити зіпсовані стосунки з родичами і сусідами.
Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, підказують, яким життєвим шляхом піти в даний життєвий період.
Табу дня: потрібно якомога більше рухатися — сидячий спосіб життя перебуває під забороною.
Цитата дня: «Добрі серця — це сади, добрі думки — це коріння, добрі слова — це квіти, добрі справи — це фрукти» (Генрі Лонгфелло).
