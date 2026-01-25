ТСН у соціальних мережах

Астрологія
106
2 хв

Астрологічний прогноз на 25 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Саламандра

Саламандра / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: справи, розпочаті цього дня, зазвичай виявляються успішними, тому не варто зволікати з роботою, навіть якщо у вихідний йтиметься про побутові клопоти.

Символ дня: саламандра.

Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: агат, червоний граніт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: велика ймовірність підхопити небезпечний вірус, тому не варто відвідувати місця масового скупчення людей.

Харчування дня: дієта або голодування очистять організм від шлаків і токсинів.

Стрижка дня: один із найвдаліших днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна читати замовляння, які допоможуть налагодити зіпсовані стосунки з родичами і сусідами.

Сни дня: сни нинішньої ночі, як правило, підказують, яким життєвим шляхом піти в даний життєвий період.

Табу дня: потрібно якомога більше рухатися — сидячий спосіб життя перебуває під забороною.

Цитата дня: «Добрі серця — це сади, добрі думки — це коріння, добрі слова — це квіти, добрі справи — це фрукти» (Генрі Лонгфелло).

