Астрологічний прогноз на 25 травня

Лотос / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: гармонійний і світлий день, коли вдаються будь-які справи, спрямовані на досягнення добрих і творчих цілей.

Символ дня: лотос.

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Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: фіолетовий — символізує духовне зростання і трансформацію.

Щасливе каміння дня: аметист, молочний опал.

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За яку частину тіла відповідає: кров.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня безпечні й нетривалі, особливо якщо не відкладати візит до лікаря.

Харчування дня: не можна зловживати сіллю та гострими спеціями.

Стрижка дня: сприятливий день для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна удобрювати ґрунт і підживлювати рослини.

Магія і містика дня: гарний час для замовлянь на щастя і злагоду в сім’ї.

Сни дня: сни нинішнього дня дадуть важливу інформацію для роздумів.

Табу дня: в жодному разі не можна нічого руйнувати, рвати чи ламати.

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Цитата дня: «Усвідомлення і знання того, що на Землі є ще людина, з якою у тебе є взаєморозуміння, навіть незважаючи на різну форму обрамлення думок, здатне перетворити життя на Землі на рай» (Йоганн Вольфґанґ Ґете).

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