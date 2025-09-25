Астрологічний прогноз на 25 вересня

Єдиноріг / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день кардинальних — революційних — змін у всіх сферах життя, до яких необхідно бути готовими морально.

Символ дня: єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: аквамарин.

Щасливі камені дня: рожевий халцедон, бірюза, мармур.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: можливе загострення хронічних захворювань, лікувати які необхідно за складеною раніше лікарем схемою.

Харчування дня: недоїдання так само небезпечне, як і переїдання.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати дерева й чагарники.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, спрямовані на залучення удачі у фінансах і бізнесі.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть корисну інформацію щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Табу дня: будь-яка негативна дія може призвести до протидії.

Цитата дня: «Щоб отримати знання, потрібно вчитися, щоб отримати мудрість, потрібно спостерігати» (східна мудрість).

