- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 133
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 25 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті цього дня, призведуть до зворотного результату, тому потрібно присвятити його відпочинку — як і належить у вихідний.
Символ дня: єдиноріг.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: аквамарин.
Щасливі камені дня: рожевий халцедон, мармур.
За яку частину тіла відповідає: стравохід.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому не можна зволікати з їхнім лікуванням.
Харчування дня: голодувати — навіть із лікувальною метою — небажано.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що привертають любов і дружбу.
Сни дня: сни нинішньої ночі несуть багато корисної інформації, тому — навіть попри заплутаний сюжет — не варто їх ігнорувати.
Табу дня: не можна послаблювати контроль над емоціями, особливо — негативними
Цитата дня: «Найцікавіша інформація надходить від дітей, оскільки вони говорять те, що знають, а потім зупиняються» (Марк Твен).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 20 до 26 жовтня
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20–26 жовтня
Місячний гороскоп на 20–26 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня