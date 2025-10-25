Астрологічний прогноз на 25 жовтня

Єдинороги / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: будь-які справи, розпочаті цього дня, призведуть до зворотного результату, тому потрібно присвятити його відпочинку — як і належить у вихідний.

Символ дня: єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: аквамарин.

Щасливі камені дня: рожевий халцедон, мармур.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому не можна зволікати з їхнім лікуванням.

Харчування дня: голодувати — навіть із лікувальною метою — небажано.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що привертають любов і дружбу.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть багато корисної інформації, тому — навіть попри заплутаний сюжет — не варто їх ігнорувати.

Табу дня: не можна послаблювати контроль над емоціями, особливо — негативними

Цитата дня: «Найцікавіша інформація надходить від дітей, оскільки вони говорять те, що знають, а потім зупиняються» (Марк Твен).

