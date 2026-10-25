Астрологічний прогноз на 25 жовтня

Смарагд / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: успішними будуть лише дрібні справи, а масштабними — навіть побутовими — проєктами цього дня краще не займатися.

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Символ дня: душа-психея.

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Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: білий, бузковий, ліловий.

Щасливі камені дня: чароїт, шпінель, смарагд.

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За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби цього дня можуть швидко перейти в гостру форму та призвести до серйозних ускладнень, тому не можна зволікати зі зверненням по медичну допомогу.

Харчування дня: у раціоні має бути збалансованість — переїдання і голодування однаково шкідливі.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки — вона може негативно позначитися на стані здоров’я та самопочутті.

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Магія і містика дня: можна проводити ритуали, метою яких є очищення навколишнього простору.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають пророчими, але потребують грамотного тлумачення.

Табу дня: під забороною — будь-які негативні емоції.

Цитата дня: «Люди зазвичай настільки щасливі, наскільки самі цього хочуть» (Авраам Лінкольн).

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