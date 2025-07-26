ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 26 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Барс

Барс / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на вихідний, можна братися за роботу над будь-якими робочими проєктами — не можна упускати щасливий шанс втілити їх у життя.

Символ дня: барс перед стрибком.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: бурштиновий.

Щасливі камені дня: рубін, «золотий пісок».

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть затягнутися надовго, тому важливо одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса, замінивши його овочами та зеленню.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай фруктів — як для зберігання, так і вживання в їжу.

Магія і містика дня: день сприятливий для збирання лікарських трав.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, тому вони — не більше ніж цікаве кіно.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.

Цитата дня: «Можна обіцяти дії, але аж ніяк не почуття, бо останні мимовільні. Хто обіцяє комусь завжди любити його, або завжди ненавидіти, або залишатися вірним, той обіцяє дещо, що не в його владі» (Фрідріх Ніцше).

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie