Астрологічний прогноз на 26 липня

Барс / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: незважаючи на вихідний, можна братися за роботу над будь-якими робочими проєктами — не можна упускати щасливий шанс втілити їх у життя.

Символ дня: барс перед стрибком.

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Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: бурштиновий.

Щасливі камені дня: рубін, «золотий пісок».

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За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть затягнутися надовго, тому важливо одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса, замінивши його овочами та зеленню.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай фруктів — як для зберігання, так і вживання в їжу.

Магія і містика дня: день сприятливий для збирання лікарських трав.

Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, тому вони — не більше ніж цікаве кіно.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.

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Цитата дня: «Можна обіцяти дії, але аж ніяк не почуття, бо останні мимовільні. Хто обіцяє комусь завжди любити його, або завжди ненавидіти, або залишатися вірним, той обіцяє дещо, що не в його владі» (Фрідріх Ніцше).

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