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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 26 липня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: незважаючи на вихідний, можна братися за роботу над будь-якими робочими проєктами — не можна упускати щасливий шанс втілити їх у життя.
Символ дня: барс перед стрибком.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: бурштиновий.
Щасливі камені дня: рубін, «золотий пісок».
За яку частину тіла відповідає: потилиця.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть затягнутися надовго, тому важливо одразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса, замінивши його овочами та зеленню.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.
Дачні роботи дня: можна збирати врожай фруктів — як для зберігання, так і вживання в їжу.
Магія і містика дня: день сприятливий для збирання лікарських трав.
Сни дня: сни нинішньої ночі збуваються рідко, тому вони — не більше ніж цікаве кіно.
Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.
Цитата дня: «Можна обіцяти дії, але аж ніяк не почуття, бо останні мимовільні. Хто обіцяє комусь завжди любити його, або завжди ненавидіти, або залишатися вірним, той обіцяє дещо, що не в його владі» (Фрідріх Ніцше).
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