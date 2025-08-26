ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 26 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

дерево

Дерево / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань, що логічно для початку робочого тижня, особливо якщо діяти без поспіху, а також розраховувати тільки на себе.

Символ дня: Райське дерево.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: сардонікс, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, тому не можна залишати їх без уваги.

Харчування дня: їжа нинішнього дня має бути калорійною і поживною, але не жирною:

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна займатися будь-якою роботою в саду і городі.

Магія і містика дня: можна виготовляти талісмани й обереги.

Сни дня: сни нинішнього місячного дня часто бувають віщими - не варто їх ігнорувати.

Табу дня: не можна нічого ламати і знищувати.

Цитата дня: "Мудрий говорить, бо йому є що сказати, дурень говорить, бо йому потрібно щось сказати" (Платон).

