Астрологічний прогноз на 26 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань, що логічно для початку робочого тижня, особливо якщо діяти без поспіху, а також розраховувати тільки на себе.
Символ дня: Райське дерево.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: зелений.
Щасливі камені дня: сардонікс, амазоніт.
За яку частину тіла відповідає: гортань.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, тому не можна залишати їх без уваги.
Харчування дня: їжа нинішнього дня має бути калорійною і поживною, але не жирною:
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: можна займатися будь-якою роботою в саду і городі.
Магія і містика дня: можна виготовляти талісмани й обереги.
Сни дня: сни нинішнього місячного дня часто бувають віщими - не варто їх ігнорувати.
Табу дня: не можна нічого ламати і знищувати.
Цитата дня: "Мудрий говорить, бо йому є що сказати, дурень говорить, бо йому потрібно щось сказати" (Платон).
