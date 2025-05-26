Астрологічний прогноз на 26 травня

Перламутр / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, що має потужну негативну енергію, з якою складно впоратися, але обставини не варто вважати безнадійними: головне сьогодні — ні з ким не конфліктувати.

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Символ дня: Гідра.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: червоний та чорний — поєднання символізує любов та смуток.

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Щасливі камені дня: змійовик, перламутр.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка, анус.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: перевантажувати шлунок категорично не рекомендується, тому харчування треба стримати.

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Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна облаштовувати заміську ділянку.

Магія та містика дня: ворожити можна тільки у разі нагальної потреби.

Сни дня: сни нинішньої ночі не нестимуть смислового навантаження, тож можна не звертати на них увагу.

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Табу дня: не можна погоджуватись на пропозицію легкого заробітку.

Цитата дня: «Я не розумію, як жінка може вийти з дому, не привівши себе до ладу — хоч би з ввічливості. І потім, ви ніколи не знаєте, можливо, цього дня ви зустрінете свою долю. Так краще бути ідеальним настільки, наскільки це можливо для зустрічі долі» (Коко Шанель).

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