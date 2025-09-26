Астрологічний прогноз на 26 вересня

Хмари

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: необхідно з великою обережністю ставитися до нових починань — вони можуть дати результат, протилежний тому, який замислювався від початку.

Символ дня: хмари.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6

Щасливі кольори дня: індиго, аквамарин.

Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: дихальні шляхи.

Хвороби дня: будь-яка хвороба, яка почалася цього дня, зникне буквально за добу. Можна проводити омолоджувальні процедури, а ось лікувати зуби небажано.

Харчування дня: потрібно відмовитися від м’ясних страв — насамперед м’яса птиці.

Стрижка дня: день сприятливий для будь-яких маніпуляцій з волоссям.

Дачні роботи дня: успішними виявляться будь-які садово-городні роботи.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, які залучають кохання, дружбу й фінансовий успіх.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, тому не можна нікому про них розповідати.

Табу дня: не можна нікому нічого давати, особливо особисті речі.

Цитата дня: «У мене не було робочих днів і днів відпочинку, я просто робив свою справу і отримував від цього задоволення» (Томас Едісон).

