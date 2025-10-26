Астрологічний прогноз на 26 жовтня

Хмари / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: можна розпочинати роботу над незначними справами, великі й важливі краще відкласти — хоча б на кілька днів.

Символ дня: хмари.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: морської хвилі.

Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, минуть швидко, особливо якщо не ігнорувати їхні симптоми.

Харчування дня: можна влаштувати невелике застілля, але переїдати водночас не варто.

Стрижка дня: стригтися небажано.

Магія і містика дня: можна звертатися до любовної магії — наприклад, до приворотів, які з’єднують двох закоханих людей.

Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими, тому не варто нікому про них розповідати.

Табу дня: не можна нікому давати свої особисті речі.

Цитата дня: «Жарт — послаблення напруженості, оскільки він — відпочинок» (Аристотель).

