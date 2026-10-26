Астрологічний прогноз на 26 жовтня

Гроно винограду / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна влаштовувати собі хоча б невеликі свята, але водночас не варто втрачати голову,

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Символ дня: гроно винограду.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: прозорий аметист, соколине око, обсидіан.

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За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, часто виявляються небезпечними та можуть призвести до серйозних ускладнень — з ними не варто жартувати.

Харчування протягом дня: можна дозволити собі гастрономічні надмірності та трохи алкоголю — наприклад, келих сухого червоного вина.

Стрижка дня: бажано утриматися від стрижки — вона може негативно вплинути на настрій і стати причиною дрібних неприємностей у справах.

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Магія та містика дня: можна власноруч створювати амулети та обереги.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають пророчими — вони збуваються протягом трьох днів.

Табу дня: смуток і журба можуть стати поганою прикметою.

Цитата дня: «Мовчання — захист від багатьох бід, а балаканина завжди шкодить» (Омар Хаям).

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