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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 27 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Дерево

Дерево / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не найкращий день для активних, рішучих і при цьому спонтанних дій: кожен крок потрібно ретельно продумувати.

Символ дня: Древо пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: нефритовий.

Щасливі камені дня: зелений нефрит, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому не варто їх ігнорувати.

Харчування дня: від м'яса і солодощів необхідно відмовитися категорично.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки - від неї потрібно відмовитися.

Дачні роботи дня: день підходить для будь-яких садово-городніх робіт.

Магія і містика дня: можна займатися любовною магією - робити привороти і відвороти.

Сни дня: кольорові сни можуть виявитися віщими.

Табу дня: не можна завдавати шкоди рослинам.

Цитата дня: "Вибір є завжди. І саме наше життя - це сума наших виборів" (Джозеф О'Коннор).

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Кількість переглядів
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