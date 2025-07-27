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- Астрологія
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Астрологічний прогноз на 27 липня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: не найкращий день для активних, рішучих і при цьому спонтанних дій: кожен крок потрібно ретельно продумувати.
Символ дня: Древо пізнання.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: нефритовий.
Щасливі камені дня: зелений нефрит, амазоніт.
За яку частину тіла відповідає: гортань.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують серйозними ускладненнями, тому не варто їх ігнорувати.
Харчування дня: від м'яса і солодощів необхідно відмовитися категорично.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки - від неї потрібно відмовитися.
Дачні роботи дня: день підходить для будь-яких садово-городніх робіт.
Магія і містика дня: можна займатися любовною магією - робити привороти і відвороти.
Сни дня: кольорові сни можуть виявитися віщими.
Табу дня: не можна завдавати шкоди рослинам.
Цитата дня: "Вибір є завжди. І саме наше життя - це сума наших виборів" (Джозеф О'Коннор).
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