Астрологічний прогноз на 27 серпня

Єдиноріг / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день потрібно присвятити не тільки роботі, а й складанню планів на майбутнє - у цей час вдасться визначити саме ті цілі, над якими зараз важливо і потрібно працювати.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби нинішнього місячного дня протікають без ускладнень, особливо якщо вчасно приступити до їх лікування.

Харчування дня: необхідно відмовитися від продуктів бродіння - навіть невелика кількість квашеної капусти може негативно позначитися на роботі травного тракту.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай рослин з їстівними "корінцями".

Магія і містика дня: можна займатися любовною магією.

Сни дня: неприємні сни, як правило, свідчать про проблеми зі здоров'ям.

Табу дня: під забороною злість і агресія.

Цитата дня: "Єдина людина, з якою ви маєте порівнювати себе, це ви в минулому" (Зигмунд Фрейд).

