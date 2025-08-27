ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
28
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 27 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Єдиноріг

Єдиноріг / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день потрібно присвятити не тільки роботі, а й складанню планів на майбутнє - у цей час вдасться визначити саме ті цілі, над якими зараз важливо і потрібно працювати.

Символ дня: Єдиноріг.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: бірюза, мармур, рожевий халцедон.

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби нинішнього місячного дня протікають без ускладнень, особливо якщо вчасно приступити до їх лікування.

Харчування дня: необхідно відмовитися від продуктів бродіння - навіть невелика кількість квашеної капусти може негативно позначитися на роботі травного тракту.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай рослин з їстівними "корінцями".

Магія і містика дня: можна займатися любовною магією.

Сни дня: неприємні сни, як правило, свідчать про проблеми зі здоров'ям.

Табу дня: під забороною злість і агресія.

Цитата дня: "Єдина людина, з якою ви маєте порівнювати себе, це ви в минулому" (Зигмунд Фрейд).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
28
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie