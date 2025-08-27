- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 27 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день потрібно присвятити не тільки роботі, а й складанню планів на майбутнє - у цей час вдасться визначити саме ті цілі, над якими зараз важливо і потрібно працювати.
Символ дня: Єдиноріг.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: блакитний.
Щасливі камені дня: бірюза, мармур, рожевий халцедон.
За яку частину тіла відповідає: стравохід.
Хвороби дня: хвороби нинішнього місячного дня протікають без ускладнень, особливо якщо вчасно приступити до їх лікування.
Харчування дня: необхідно відмовитися від продуктів бродіння - навіть невелика кількість квашеної капусти може негативно позначитися на роботі травного тракту.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна збирати врожай рослин з їстівними "корінцями".
Магія і містика дня: можна займатися любовною магією.
Сни дня: неприємні сни, як правило, свідчать про проблеми зі здоров'ям.
Табу дня: під забороною злість і агресія.
Цитата дня: "Єдина людина, з якою ви маєте порівнювати себе, це ви в минулому" (Зигмунд Фрейд).
