Астрологічний прогноз на 27 травня

Золотий Лебідь / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: від будь-яких починань необхідно відмовитись: перша половина дня сприятлива для завершення розпочатих раніше справ, друга — для планування нових

Символ дня: Золотий лебідь.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: коричневий – символізує надійність, стабільність та комфорт.

Щасливе каміння дня: гранат, перли, гірський кришталь, білий корал.

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За якусь частину тіла відповідає: гіпофіз.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може виявитися тривалою, тому необхідно відразу ж звернутися до лікаря та розпочати лікування.

Харчування дня: необхідно обмежити вживання рідини, відмовившись навіть від перших страв - їх можна замінити кашами та салатами.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

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Дачні роботи дня: не можна робити того, що може зашкодити корінням рослин, наприклад, копати навколо них ґрунт.

Магія та містика дня: можна робити обереги, що захищають від неприємностей будь-якого роду.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими — важливо звернути на них увагу

Табу дня: використання сильних ароматів може спричинити погане самопочуття.

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Цитата дня: «Дружба — це найкращий бальзам від розчарування у коханні» (Джейн Остін).

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