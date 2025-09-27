Астрологічний прогноз на 27 вересня

Сапфір / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: потужну енергію нинішнього дня необхідно спрямувати у творче русло, тоді можна буде розв’язати проблеми, які до цього вважалися непідйомними.

Символ дня: жезл.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий.

Щасливі камені дня: сапфір, геліотроп.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: особливої уваги потребуватимуть хвороби, пов’язані з органами дихання — за перших симптомів потрібно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: можна голодувати й постувати.

Стрижка дня: стрижку потрібно перенести на інший час.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай овочів з їстівним вершечком.

Магія і містика дня: можна виготовляти амулети для залучення удачі в ділових і матеріальних питаннях.

Сни дня: сновидіння нинішньої ночі дадуть відповідь на важливе життєве питання, тому не варто їх ігнорувати.

Табу дня: необхідно думати над тим, що говориш: необережне висловлювання може мати серйозні наслідки.

Цитата дня: «Той, хто зрозумів самого себе, припиняє висувати претензії до інших» (Цзінь Юн).

