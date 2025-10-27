- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 27 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: починати сьогодні можна тільки ті справи, роботу над якими можна завершити протягом дня, від інших — важливіших і триваліших — краще відмовитися.
Символ дня: роза вітрів.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: фіолетовий.
Щасливі камені дня: сапфір, геліотроп.
За яку частину тіла відповідає: легені.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко вдасться здолати, особливо якщо не зволікати з візитом до лікаря.
Харчування дня: не можна їсти куряче м’ясо і яйця.
Стрижка дня: стригти волосся цього дня небажано.
Магія і містика дня: можна виготовляти талісмани для залучення удачі в бізнесі та фінансах.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть здатися незрозумілими, але, якщо вдасться їх розшифрувати, вдасться отримати відповіді на важливі запитання.
Табу дня: не можна говорити неправду, навіть якщо йтиметься про так звану брехню заради порятунку.
Цитата дня: «Як багато ми знаємо і як мало ми розуміємо» (Альберт Ейнштейн).