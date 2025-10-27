Астрологічний прогноз на 27 жовтня

Роза вітрів / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: починати сьогодні можна тільки ті справи, роботу над якими можна завершити протягом дня, від інших — важливіших і триваліших — краще відмовитися.

Символ дня: роза вітрів.

Реклама

Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: фіолетовий.

Щасливі камені дня: сапфір, геліотроп.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, легко вдасться здолати, особливо якщо не зволікати з візитом до лікаря.

Харчування дня: не можна їсти куряче м’ясо і яйця.

Стрижка дня: стригти волосся цього дня небажано.

Реклама

Магія і містика дня: можна виготовляти талісмани для залучення удачі в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть здатися незрозумілими, але, якщо вдасться їх розшифрувати, вдасться отримати відповіді на важливі запитання.

Табу дня: не можна говорити неправду, навіть якщо йтиметься про так звану брехню заради порятунку.

Цитата дня: «Як багато ми знаємо і як мало ми розуміємо» (Альберт Ейнштейн).