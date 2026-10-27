Астрологічний прогноз на 27 жовтня

Мавпа / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: цей день не підходить для нових починань будь-якого роду — їхній результат буде зовсім не таким, на який ми спочатку розраховували.

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Символ дня: мавпа.

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Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий.

Щасливі камені дня: агат, аметист.

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За яку частину тіла відповідає: нирки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не становлять небезпеки, але можуть затягнутися на деякий час, а на їхньому тлі можуть загостритися наявні хронічні захворювання.

Харчування протягом дня: можна сідати на дієту, дотримуватися посту і навіть голодувати, хоча останній — радикальний — метод слід застосовувати лише після консультації з лікарем.

Стрижка дня: від стрижки слід категорично відмовитися — вона може призвести до серйозних неприємностей, зокрема до матеріальних втрат.

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Магія та містика дня: не слід проводити серйозні — агресивні — ритуали, оскільки вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

Сни дня: сни цієї ночі можуть дати цінну пораду, яка допоможе позбутися серйозної хвороби

Табу дня: табу — будь-які шкідливі звички, що шкодять здоров’ю.

Цитата дня: «Читання хороших книжок — це розмова з найкращими людьми минулих часів, причому така розмова, під час якої вони діляться з нами лише своїми найкращими думками» (Рене Декарт).

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