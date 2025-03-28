Астрологічний прогноз на 28 березня

Лотос – символ дня / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики: Астрологічна порада дня: день, коли можна почати життя з чистого листа: а будь-які проекти вдасться успішно втілити в життя.

Символ дня: Лотос.

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Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: бузковий, бузковий.

Щасливі камені дня: андалузит, хризопраз, аквамарин.

За якусь частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: велика ймовірність підвищення артеріального тиску, щоб мінімізувати наслідки необхідно виключити з раціону соління та копіння, більше гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом та приймати прописані лікарем ліки.

Харчування дня: під забороною м'ясо та випічка.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: у саду не можна ламати гілки та викорчовувати пні.

Магія та містика дня: можна займатися жіночою та домашньою магією.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими – необхідно звернути на них увагу.

Табу дня: у жодному разі не можна нічого руйнувати.

Цитата дня: «Якщо лиха, про яку ти говориш, можна уникнути, то чому ти бідкаєшся? А якщо вона неминуча, тим більше, який сенс скаржитися?» (Сократ).

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