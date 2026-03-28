Астрологічний прогноз на 28 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Фонтан / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-яке рішення, якщо ухвалювати його інтуїтивно, виявиться єдино правильним.

Символ дня: фонтан.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, бурштиновий, золотистий.

Щасливі камені дня: уваровіт, хризоліт, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: день, коли — під впливом позитивних місячних енергій — навіть тяжко хворі люди цього дня можуть відчути полегшення, а дехто й зовсім вилікуватися.

Харчування дня: не можна сидіти на дієті й голодувати — шлунок потребує навантаження.

Стрижка дня: один із найгірших днів для стрижки, укладання та фарбування волосся.

Дачні роботи дня: від обрізання гілок необхідно відмовитися — у такий спосіб можна, абсолютно того не бажаючи, згубити дерево або кущ.

Магія і містика дня: можна створювати талісмани для залучення удачі в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є і корисної інформації не несуть.

Табу дня: будь-які поїздки — як ділового, так і особистого характеру — виявляться невдалими.

Цитата дня: «Нездатний до каяття — незціленний» (Аристотель).

Читайте також:

