Астрологічний прогноз на 28 квітня

Ріг достатку / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: можна ставати до активних дій, які були заплановані днем раніше, але приурочити їх краще до другої половини дня — у першій сил ще буде недостатньо.

Символ дня: ріг достатку.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: помаранчевий.

Щасливе каміння дня: жадеїт, агат переливчастий.

За яку частину тіла відповідає: порожнина рота.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, тривають недовго і не призводять до серйозних ускладнень, особливо якщо вчасно розпочати лікування.

Харчування дня: нова система харчування виявиться вдалою.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна висаджувати в ґрунт рослини, їстівна частина яких перебуває під землею.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, спрямовані на порятунок від пороблення та пристріту.

Сни дня: сни цієї ночі рідко бувають віщими.

Табу дня: небезпечна відповідати агресією на агресію.

Цитата дня: «Я думаю, що все у житті — мистецтво. Те, що ви робите, як одягаєтеся. Як ви любите когось і як говорите. Ваша усмішка та ваша особистість. Те, у що ви вірите, і усі ваші мрії. Як ви п’єте чай, як прикрашаєте свій дім і як розважаєтеся. Ваш список закупів. Їжа, яку ви готуєте. Який вигляд має ваш почерк. І те, як ви почуваєтеся. Життя — це мистецтво» (Гелена Бонем Картер).

Читайте також: