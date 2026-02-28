Астрологічний прогноз на 28 лютого

Перламутр / © Credits

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто починати нові справи, ухвалювати важливі рішення і спілкуватися з коханими людьми - сварка може призвести до серйозних наслідків.

Символ дня: Чаш Грааля.

Реклама

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: лазурит, перламутр.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі й минають без ускладнень, особливо якщо відразу ж звертатися до лікаря.

Харчування дня: з раціону необхідно виключити м'ясо та алкоголь.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Реклама

Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують магічну силу проточної води.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими і збуваються протягом тижня.

Табу дня: розбитий посуд стане поганою прикметою.

Цитата дня: "Обставини мінливі, принципи - ніколи" (Оноре де Бальзак).

Реклама

Читайте також: