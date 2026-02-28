- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 28 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: не варто починати нові справи, ухвалювати важливі рішення і спілкуватися з коханими людьми - сварка може призвести до серйозних наслідків.
Символ дня: Чаш Грааля.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 3.
Щасливий колір дня: блакитний.
Щасливі камені дня: лазурит, перламутр.
За яку частину тіла відповідає: серце, судини.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі й минають без ускладнень, особливо якщо відразу ж звертатися до лікаря.
Харчування дня: з раціону необхідно виключити м'ясо та алкоголь.
Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.
Магія і містика дня: можна проводити обряди і ритуали, що використовують магічну силу проточної води.
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими і збуваються протягом тижня.
Табу дня: розбитий посуд стане поганою прикметою.
Цитата дня: "Обставини мінливі, принципи - ніколи" (Оноре де Бальзак).
