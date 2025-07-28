Астрологічний прогноз на 28 липня

Єдиноріг / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для тих, хто вірить у свої сили і не боїться перешкод — їм можна братися за вирішення питань будь-якого характеру.

Символ дня: Єдиноріг.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: перламутровий.

Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон, мармур.

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За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, потрібно лікувати за появи перших симптомів, не затягуючи цей процес ні на день.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, що подразнюють кишківник — соління, копчені та маринади.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: рослинам необхідні посилене поливання і підживлення.

Магія і містика дня: можна проводити обряди, мета яких — принести талан у коханні та дружбі.

Сни дня: неприємні сни не є віщими, але свідчать про те, що в житті людини існують певні проблеми.

Табу дня: не можна не тільки робити, а й замишляти зло іншим людям.

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Цитата дня: «Кохання завдає болю, але це біль, який варто пережити» (Кассандра Клер).