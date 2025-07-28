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Астрологічний прогноз на 28 липня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для тих, хто вірить у свої сили і не боїться перешкод — їм можна братися за вирішення питань будь-якого характеру.
Символ дня: Єдиноріг.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: перламутровий.
Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон, мармур.
За яку частину тіла відповідає: стравохід.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, потрібно лікувати за появи перших симптомів, не затягуючи цей процес ні на день.
Харчування дня: необхідно виключити з раціону продукти, що подразнюють кишківник — соління, копчені та маринади.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: рослинам необхідні посилене поливання і підживлення.
Магія і містика дня: можна проводити обряди, мета яких — принести талан у коханні та дружбі.
Сни дня: неприємні сни не є віщими, але свідчать про те, що в житті людини існують певні проблеми.
Табу дня: не можна не тільки робити, а й замишляти зло іншим людям.
Цитата дня: «Кохання завдає болю, але це біль, який варто пережити» (Кассандра Клер).