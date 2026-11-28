Гірський кришталь / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ця місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: будь-які ідеї, що виникнуть сьогодні, незабаром блискуче втіляться в життя, тому не варто обмежувати себе у фантазіях.

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Символ дня: муза.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: синій, індиго.

Щасливі камені дня: гірський кришталь, джеспіліт.

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За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, вимагають активних заходів, зокрема лікувальної фізкультури.

Харчування дня: можна влаштовувати розвантажувальні дні.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

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Магія і містика дня: успішними виявляться магічні дії з напівдорогоцінним камінням.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують людині, які риси характеру заважають їй досягати поставлених цілей.

Табу дня: потрібно остерігатися великої висоти.

Цитата дня: «Здоров’я — це не все, але все без здоров’я — ніщо» (Сократ).

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