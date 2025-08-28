ТСН у соціальних мережах

Астрологія
140
2 хв

Астрологічний прогноз на 28 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Журавлі

Журавлі / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли не можна ігнорувати підказки інтуїції - вона дасть правильну відповідь на будь-яке запитання.

Символ дня: Журавлі.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: індиго.

Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт.

За яку частину тіла відповідає: бронхи, трахеї.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому зволікати з їхнім лікуванням не можна.

Харчування дня: у харчуванні важливо дотримуватися балансу: недоїдання також небезпечне, як і переїдання.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай рослин на насіння.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що використовують магічну силу трав.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, особливо, якщо правильно їх розшифрувати.

Табу дня: не можна нікому давати в користування особисті речі.

Цитата дня: "Рух - це життя, а життя - рух" (Аристотель).

