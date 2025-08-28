- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 28 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли не можна ігнорувати підказки інтуїції - вона дасть правильну відповідь на будь-яке запитання.
Символ дня: Журавлі.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 6.
Щасливий колір дня: індиго.
Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт.
За яку частину тіла відповідає: бронхи, трахеї.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть становити серйозну небезпеку, тому зволікати з їхнім лікуванням не можна.
Харчування дня: у харчуванні важливо дотримуватися балансу: недоїдання також небезпечне, як і переїдання.
Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.
Дачні роботи дня: можна збирати врожай рослин на насіння.
Магія і містика дня: можна проводити ритуали, що використовують магічну силу трав.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, особливо, якщо правильно їх розшифрувати.
Табу дня: не можна нікому давати в користування особисті речі.
Цитата дня: "Рух - це життя, а життя - рух" (Аристотель).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить із 25-31 серпня
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026-й і як він змінить наше життя
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків Зодіаку чекає прибуток 25-31 серпня
Місячний гороскоп на 25-31 серпня: що рекомендується робити в кожен день тижня