Астрологічний прогноз на 28 серпня

Виноградне гроно / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні добу мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію нових проєктів, але важливі рішення слід ухвалювати обережно — існує велика ймовірність серйозної помилки.

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Символ дня: Гроно винограду.

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Стихія дня: Земля .

Щасливе число дня: 8 .

Щасливий колір дня: лимонний, лаймовий, жовтий.

Щасливі камені дня: вороняче око та соколине око.

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За яку частину тіла відповідають: ендокринні залози, нирки.

Хвороби дня: існує велика ймовірність заразитися інфекцією або отримати травму, що призведе до різкого погіршення стану здоров’я — не варто зволікати зі зверненням за медичною допомогою.

Харчування протягом дня: у харчуванні особливо важливо дотримуватися помірності, уникаючи важкої їжі та фаст-фуду.

Стрижка дня: від стрижки слід утриматися — вона може спричинити погіршення здоров’я та перешкоди у справах.

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Сьогоднішні дачні роботи: можна збирати врожай овочів і фруктів, а також заготовляти корені лікарських рослин.

Магія та містика дня: можна створювати захисні обереги та ворожити — інтуїція підкаже правильну відповідь.

Денні сни: сни цієї ночі часто бувають пророчими — як правило, вони збуваються протягом трьох днів.

Табу дня: не можна займатися самокритикою — це суттєво знизить самооцінку, що може спричинити проблеми в житті.

Цитата дня: «Лише втілення в життя мрії дитинства може принести щастя» (Зигмунд Фрейд).

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