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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
153
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 28 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Риба

Риба / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: у першій половині дня потрібно продовжувати розпочате вчора планування, у другій можна поступово приступати до їхньої реалізації.

Символ дня: Риба з розкривною пащею.

Стихія дня Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: теракотовий – символізує тепло, затишок, стабільність та надійність.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, халцедон.

За якусь частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не будуть тривалими, особливо якщо відразу ж почати лікування.

Харчування дня: до раціону необхідно включити горіхи, сухофрукти та овочі.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: від робіт у саду та городі бажано утриматися.

Магія та містика дня: можна проводити ритуали, що захищають від псування та пристріту.

Сни дня: сни нинішнього дня можуть бути лякаючими, але, на щастя, не справдяться.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.

Цитата дня: Те, що ти будуєш роки, хтось зруйнує за одну ніч. Все одно лад» (Мати Тереза).

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Дата публікації
Кількість переглядів
153
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