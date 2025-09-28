Астрологічний прогноз на 28 вересня

Саламандра / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: день активних і рішучих дій у всіх життєвих сферах — від професійної до побутової.

Символ дня: саламандра.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 8.

Щасливі кольори дня: червоний, чорний.

Щасливі камені дня: гранатит, уваровіт, хризоліт.

За яку частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: можливі хвороби, пов’язані з серцево-судинною системою і шлунково-кишковим трактом.

Харчування дня: можна голодувати з лікувальною метою.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: від робіт на землі цього дня краще відмовитися.

Магія і містика дня: ворожачи, можна отримати відповідь на будь-яке запитання.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть повернути людину в минуле, щоб вона зробила для себе важливі висновки з подій того часу.

Табу дня: під забороною сидячий спосіб життя.

Цитата дня: «Зробіть любов своєю зброєю, щоб подолати будь-яке зло» (Майкл Джексон).

