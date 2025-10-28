- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
Астрологічний прогноз на 28 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких справ — як старих, так і нових, головне — не чекати, доки все налагодиться саме собою, а докладати зусиль до досягнення мети.
Символ дня: птах Фенікс.
Стихія дня: вогонь, земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: червоний.
Щасливі камені дня: олівін, гранатит.
За яку частину тіла відповідає: кишківник.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують ускладненнями, тому не варто зволікати з візитом до лікаря.
Харчування дня: через небезпеку харчового отруєння необхідно стежити за свіжістю та якістю продуктів.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Магія і містика дня: можна читати замовляння, спрямовані на вирішення побутових питань і суперечок із сусідами.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть виявитися пророчими — потрібно проаналізувати їхній зміст.
Табу дня: не можна нехтувати знаками, які сьогодні може надсилати Всесвіт, міститимуться важливі поради та підказки.
Цитата дня: «Щирість — це просто брак самовладання» (польська письменниця Яніна Іпохорська).