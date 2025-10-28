Астрологічний прогноз на 28 жовтня

Птах Фенікс / © Getty Images

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких справ — як старих, так і нових, головне — не чекати, доки все налагодиться саме собою, а докладати зусиль до досягнення мети.

Символ дня: птах Фенікс.

Реклама

Стихія дня: вогонь, земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: червоний.

Щасливі камені дня: олівін, гранатит.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують ускладненнями, тому не варто зволікати з візитом до лікаря.

Харчування дня: через небезпеку харчового отруєння необхідно стежити за свіжістю та якістю продуктів.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Реклама

Магія і містика дня: можна читати замовляння, спрямовані на вирішення побутових питань і суперечок із сусідами.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть виявитися пророчими — потрібно проаналізувати їхній зміст.

Табу дня: не можна нехтувати знаками, які сьогодні може надсилати Всесвіт, міститимуться важливі поради та підказки.

Цитата дня: «Щирість — це просто брак самовладання» (польська письменниця Яніна Іпохорська).