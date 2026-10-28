Астрологічний прогноз на 28 жовтня

Павук у центрі павутини / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні доби мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні слід уникати надто тісного спілкування з близькими людьми — надто великий ризик посваритися та зіпсувати стосунки.

Реклама

Символ дня: Павук у центрі павутини.

Реклама

Стихія дня: Вода .

Щасливе число дня: 1 .

Щасливий колір дня: блакитний, перламутрово-сірий

Камені, що приносять щастя сьогодні: гранат , хризоліт

Реклама

За яку частину тіла відповідає: кишечник .

Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, найімовірніше, будуть тривалими, тому вони вимагають швидкого медикаментозного — у крайньому випадку, оперативного — втручання.

Харчування протягом дня: харчування має бути помірним: переїдання та недоїдання однаково шкідливі.

Стрижка дня: сьогодні сприятливий деньдля стрижки — вона обіцяє міцне здоров’я та довголіття.

Реклама

Магія та містика дня: можна читати заклинання, що привертають успіх у справах та фінансах.

Денні сни: сни цієї ночі можуть містити важливу підказку щодо того, як вчинити в даній ситуації.

Табу дня: заборонено спілкуватися з неадекватними людьми, а також з тими, хто перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Цитата дня: «Лише втілення в життя мрії дитинства може принести щастя» (Зигмунд Фрейд).

Читайте також:

Новини партнерів

Новини партнерів