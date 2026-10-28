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Астрологічний прогноз на 28 жовтня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Ці місячні доби мають такі характеристики:
Астрологічна порада дня: сьогодні слід уникати надто тісного спілкування з близькими людьми — надто великий ризик посваритися та зіпсувати стосунки.
Символ дня: Павук у центрі павутини.
Стихія дня: Вода .
Щасливе число дня: 1 .
Щасливий колір дня: блакитний, перламутрово-сірий
Камені, що приносять щастя сьогодні: гранат , хризоліт
За яку частину тіла відповідає: кишечник .
Хвороби цього дня: хвороби , що почалися цього дня, найімовірніше, будуть тривалими, тому вони вимагають швидкого медикаментозного — у крайньому випадку, оперативного — втручання.
Харчування протягом дня: харчування має бути помірним: переїдання та недоїдання однаково шкідливі.
Стрижка дня: сьогодні сприятливий деньдля стрижки — вона обіцяє міцне здоров’я та довголіття.
Магія та містика дня: можна читати заклинання, що привертають успіх у справах та фінансах.
Денні сни: сни цієї ночі можуть містити важливу підказку щодо того, як вчинити в даній ситуації.
Табу дня: заборонено спілкуватися з неадекватними людьми, а також з тими, хто перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Цитата дня: «Лише втілення в життя мрії дитинства може принести щастя» (Зигмунд Фрейд).
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