Астрологічний прогноз на 29 березня

Світильник – символ дня / © Getty Images

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано розпочинати нові справи, проте можна складати плани як на найближче, так і на віддалене майбутнє.

Символ дня: Світильник.

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Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: кварц, кришталь.

За якусь частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: через велику ймовірність інфекційних захворювань важливо уникати місць масового скупчення людей.

Живлення дня: бажано виключити з раціону гострі страви.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Дачні роботи дня: насіння навряд чи дасть хороші сходи, а розсада зачахне, тому не варто нічого сіяти і садити

Магія та містика дня: можна знімати псування, створювати талісмани та обереги.

Сни дня: не варто нікому розповідати про сни з негативним сюжетом – інакше він може стати реальністю.

Табу дня: не можна нікому бажати зла не лише вголос, а й у думках.

Цитата дня: "Я хочу мінімум інформації з максимальною ввічливістю" (Джекі Кеннеді).

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