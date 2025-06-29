Астрологічний прогноз на 29 червня

Бірюза / © Associated Press

Реклама

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажано займатися важливими справами у всіх сферах діяльності, що цілком логічно для вихідного дня.

Символ дня: лампада.

Реклама

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: бірюзовий — символізує свіжість і творчу енергію.

Щасливі камені дня: бірюза, рожевий халцедон.

Реклама

За яку частину тіла відповідає: стравохід.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, потрібно лікувати негайно, інакше вони можуть призвести до серйозних ускладнень.

Харчування дня: однаково неприпустимі як недоїдання, так і переїдання — важлива помірність.

Стрижка дня: один з найкращих для стрижки днів.

Реклама

Дачні роботи дня: можна працювати з ґрунтом: розпушувати, копати, прополювати.

Магія і містика дня: можна читати замовляння і проводити ритуали на залучення удачі в коханні, дружбі та бізнесі.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть важливу для людини інформацію у вигляді символів, які необхідно розшифрувати.

Табу дня: будь-яке зло — навіть на рівні думок — повернеться бумерангом.

Реклама

Цитата дня: «Життя належить живим, і той, хто живе, має бути готовий до змін» (Йоганн Вольфґанґ Ґете).

Читайте також: