Астрологічний прогноз на 29 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: не варто починати роботу над новими справами — потрібно завершити ті, що були розпочаті раніше.
Символ дня: Диск.
Стихія дня: Дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: синій, волошковий, ультрамарин.
Щасливі камені дня: червоний опал, рубін.
За яку частину тіла відповідає: печінка.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому за перших же їхніх симптомів потрібно звертатися до лікаря. Корисні водні процедури і масаж.
Харчування дня: необхідно відмовитися від жиру в будь-якому його вигляді та кількості — він зашкодить печінці.
Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може принести щастя
Дачні роботи дня: рослинам, які в цей час посилено набирають поживні властивості, необхідний інтенсивний полив.
Магія і містика дня: у магічних обрядах рекомендується використовувати лікувальні трави.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть вказати на проблеми, які не можна ігнорувати — потрібно їх вирішувати.
Табу дня: небажано вирушати в поїздки і подорожі.
Цитата дня: «Музика — це одкровення більш високе, ніж мудрість і філософія» (Людвіг ван Бетховен).
