Астрологічний прогноз на 29 квітня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто починати роботу над новими справами — потрібно завершити ті, що були розпочаті раніше.

Символ дня: Диск.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій, волошковий, ультрамарин.

Щасливі камені дня: червоний опал, рубін.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть тривати довго, тому за перших же їхніх симптомів потрібно звертатися до лікаря. Корисні водні процедури і масаж.

Харчування дня: необхідно відмовитися від жиру в будь-якому його вигляді та кількості — він зашкодить печінці.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може принести щастя

Дачні роботи дня: рослинам, які в цей час посилено набирають поживні властивості, необхідний інтенсивний полив.

Магія і містика дня: у магічних обрядах рекомендується використовувати лікувальні трави.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть вказати на проблеми, які не можна ігнорувати — потрібно їх вирішувати.

Табу дня: небажано вирушати в поїздки і подорожі.

Цитата дня: «Музика — це одкровення більш високе, ніж мудрість і філософія» (Людвіг ван Бетховен).

Читайте також:

