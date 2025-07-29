Астрологічний прогноз на 29 липня

Хмари

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нинішній день сприятливий для інтелектуальної діяльності — можливі несподівані осяяння, які підкажуть, як вчинити в тій чи тій професійній або життєвій ситуації.

Символ дня: хмари.

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Стихія дня: метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: цитрин, гіацинт, рожевий халцедон.

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За яку частину тіла відповідає: верхні дихальні шляхи.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня, як правило, нетривалі й перебігають у легкій формі, особливо якщо вчасно звернутися по лікарську допомогу.

Харчування дня: рідкісний день, коли дозволяється включати в раціон не тільки корисні, а й шкідливі продукти, щоправда, при цьому необхідно дотримуватися міри

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

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Дачні роботи дня: можна збирати насіння для садіння наступного сезону.

Магія і містика дня: день сприятливий для любовної магії — особливо, відворотів і приворотів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими — не варто їх ігнорувати.

Табу дня: не можна нікому нічого давати — особливо це стосується особистих речей.

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Цитата дня: «Тільки час не витрачає часу…» (Жюль Ренар).

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