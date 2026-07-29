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Астрологічний прогноз на 29 липня
Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.
Що планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячня доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: головне цього дня — зберігати спокій, тоді будь-які справи вдаватимуться, але — за однієї умови — вони мають бути мирними.
Символ дня: сходи до небес.
Стихія дня: метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливі кольори дня: блакитний, аквамарин, бірюзовий.
Щасливі камені дня: перли, смарагд, шпінель.
За яку частину тіла відповідає: селезінка.
Хвороби дня: існує велика ймовірність виникнення захворювань, пов’язаних із кров’ю, до того ж знижується її згортання, тому будь-яка ранка чи поріз можуть становити небезпеку. Також слід уникати стресів — вони можуть стати причиною найрізноманітніших захворювань.
Харчування дня: голодування протипоказане, але харчування має бути помірним.
Стрижка дня: від стрижки слід утриматися — вона може призвести до зрад і помилок, які доведеться довго виправляти.
Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт — чим активнішими вони будуть, тим краще.
Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну силу води — будь-який предмет, покладений під проточну воду, втрачає свою негативну силу. Також можна ворожити — карти розкриють правду про майбутнє.
Сни дня: сни цієї ночі часто бувають пророчими, але вимагають правильного тлумачення. Якщо сон був спокійним і приємним, людина у своєму житті все робить правильно.
Табу дня: потрібно, що б не сталося, зберігати оптимізм і спокійний настрій.
Цитата дня: «Чим дивнішим нам здається сон, тим глибший сенс він несе» (Зигмунд Фрейд).
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