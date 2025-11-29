ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 29 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Міла Корольова
Джерело

Джерело / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужну енергію дня необхідно спрямувати у творче русло — бездіяти вкрай небажано.

Символ дня: джерело.

Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: кораловий, мідно-червоний.

Щасливі камені дня: сардонікс, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.

Хвороби дня: сьогодні можуть одужати навіть люди, які хворіють уже давно.

Харчування дня: не можна обмежувати себе в харчуванні, замість користі це принесе організму шкоду.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: можна читати замовляння, що привертають удачу в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є.

Табу дня: від поїздок — навіть нетривалих — краще відмовитися.

Цитата дня: «Щасливий той, у кого є сім’я, де він може поскаржитися на свою сім’ю» (Жюль Ренар).

Дата публікації
Кількість переглядів
63
