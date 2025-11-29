- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 29 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: потужну енергію дня необхідно спрямувати у творче русло — бездіяти вкрай небажано.
Символ дня: джерело.
Стихія дня: вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: кораловий, мідно-червоний.
Щасливі камені дня: сардонікс, бурштин.
За яку частину тіла відповідає: грудний відділ.
Хвороби дня: сьогодні можуть одужати навіть люди, які хворіють уже давно.
Харчування дня: не можна обмежувати себе в харчуванні, замість користі це принесе організму шкоду.
Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.
Магія і містика дня: можна читати замовляння, що привертають удачу в бізнесі та фінансах.
Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є.
Табу дня: від поїздок — навіть нетривалих — краще відмовитися.
Цитата дня: «Щасливий той, у кого є сім’я, де він може поскаржитися на свою сім’ю» (Жюль Ренар).
