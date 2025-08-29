ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 29 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Арфа

Арфа / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли слова набувають особливої сили, тому ними краще не кидатися.

Символ дня: Еолова арфа.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий

Щасливі камені дня: геліотроп, сапфір, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, виліковуються легко і швидко, особливо, якщо їх не запускати.

Харчування дня: потрібно відмовитися від курячого м'яса, яєць і продуктів, які їх містять.

Стрижка дня: невідповідний день для стрижки.

Дачні роботи дня: садові - і домашні - рослини потребують інтенсивного поливу і підживлення.

Магія і містика дня: можна виготовляти талісмани, що притягують матеріальне благополуччя.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими.

Табу дня: під категоричною забороною перебуває будь-яка неправда.

Цитата дня: "Не можна сподіватися на те, у що не віриш. Вірити ж можна і в те, на що не сподіваєшся" (Марк Аврелій).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
200
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie