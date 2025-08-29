- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 200
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 29 серпня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли слова набувають особливої сили, тому ними краще не кидатися.
Символ дня: Еолова арфа.
Стихія дня: Метал.
Щасливе число дня: 7.
Щасливий колір дня: бузковий
Щасливі камені дня: геліотроп, сапфір, бірюза.
За яку частину тіла відповідає: легені.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, виліковуються легко і швидко, особливо, якщо їх не запускати.
Харчування дня: потрібно відмовитися від курячого м'яса, яєць і продуктів, які їх містять.
Стрижка дня: невідповідний день для стрижки.
Дачні роботи дня: садові - і домашні - рослини потребують інтенсивного поливу і підживлення.
Магія і містика дня: можна виготовляти талісмани, що притягують матеріальне благополуччя.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими.
Табу дня: під категоричною забороною перебуває будь-яка неправда.
Цитата дня: "Не можна сподіватися на те, у що не віриш. Вірити ж можна і в те, на що не сподіваєшся" (Марк Аврелій).
Читайте також:
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить із 25-31 серпня
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026-й і як він змінить наше життя
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків Зодіаку чекає прибуток 25-31 серпня
Місячний гороскоп на 25-31 серпня: що рекомендується робити в кожен день тижня