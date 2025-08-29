Астрологічний прогноз на 29 серпня

Арфа / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли слова набувають особливої сили, тому ними краще не кидатися.

Символ дня: Еолова арфа.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: бузковий

Щасливі камені дня: геліотроп, сапфір, бірюза.

За яку частину тіла відповідає: легені.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, виліковуються легко і швидко, особливо, якщо їх не запускати.

Харчування дня: потрібно відмовитися від курячого м'яса, яєць і продуктів, які їх містять.

Стрижка дня: невідповідний день для стрижки.

Дачні роботи дня: садові - і домашні - рослини потребують інтенсивного поливу і підживлення.

Магія і містика дня: можна виготовляти талісмани, що притягують матеріальне благополуччя.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими.

Табу дня: під категоричною забороною перебуває будь-яка неправда.

Цитата дня: "Не можна сподіватися на те, у що не віриш. Вірити ж можна і в те, на що не сподіваєшся" (Марк Аврелій).

