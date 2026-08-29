Астрологічний прогноз на 29 серпня

Мавпи / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Ці місячні добу мають такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто розпочинати нові й важливі справи, навіть якщо вони стосуються домашнього господарства — вони не будуть успішними.

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Символ дня: Мавпа.

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Стихія дня: Вогонь .

Щасливе число дня: 9 .

Щасливий колір дня: зелений, нефритовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: агат , аметист, опал.

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За яку частину тіла відповідає: товста кишка.

Хвороби цього дня: хвороби, що почалися цього дня, виліковуються легко й швидко — особливо за умови правильного лікування.

Харчування протягом дня: основою раціону має стати рослинна їжа — овочі та фрукти; також дуже важливо пити якомога більше чистої негазованої води.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Сьогоднішні дачні роботи: день сприятливий для будь-яких сезонних робіт у саду чи на городі.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та читати заклинання, що захищають від порчі та пристріту.

Денні сни: сни цієї ночі часто бувають пророчими, особливо якщо вони стосуються стану здоров’я.

Табу дня: не можна зловживати шкідливими звичками — особливо алкоголем, курінням та кавою.

Цитата дня: «Без дружби жодні стосунки між людьми не мають сенсу» (Сократ).

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