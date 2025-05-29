Астрологічний прогноз на 29 травня

Леопард / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли можна побачити перші результати зусиль, як професійних, так і особистих.

Символ дня: леопард, який готується до стрибка.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: кораловий — символізує тепло, гостинність, радість та оптимізм.

Щасливе каміння дня: джеспіліт, пірит, карнеол.

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За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими і такими, що важко піддаються лікуванню, тому не варто зволікати з лікуванням.

Харчування дня: потрібно включити до раціону гострі прянощі та спеції.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

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Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких робіт у саду та городі.

Магія та містика дня: можна заготовляти зілля з лікувальних рослин та трав — мазі, настоянки та лосьйони.

Сни дня: сни нинішньої ночі показують, наскільки правильно і результативно людина використовує свою внутрішню енергію.

Табу дня: треба уникати неуважності — вона може призвести до неприємних наслідків.

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Цитата дня: «Самотність — доля сильних. Слабкі тиснуться до натовпу» (Жан Поль (Іоганн Пауль Фрідріх Ріхтер)).

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