Астрологічний прогноз на 29 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Міла Корольова
Люди з горнами / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли складаються на рідкість сприятливо для початку будь-якої справи — не варто втрачати такий вдалий шанс.

Символ дня: Горн — як символ заклику.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: гіацинт, сапфір, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишечник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без ускладнень, часто вони мають не стільки фізичну, скільки моральну — психосоматичну — причину.

Харчування дня: вода в будь-якому її вигляді — навіть якщо йтиметься про супи — принесе організму не користь, а шкоду.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий — вона не тільки омолодить, а й приверне в життя додаткові фінанси.

Дачні роботи дня: рослини потребують поливу і підживлення, а ось обрізати гілки, прищипувати і пасинкувати рослини не рекомендується

Магія і містика дня: час не підходить для складних магічних дій.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації.

Табу дня: не можна напружувати зір і байдикувати — зірки не пробачають бездумної витрати таких важливих ресурсів, як час та енергія

Цитата дня: «Час — найвірніший союзник завзятості» (Йоганн Вольфганг Гете).

