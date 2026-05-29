Астрологічний прогноз на 29 травня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли складаються на рідкість сприятливо для початку будь-якої справи — не варто втрачати такий вдалий шанс.
Символ дня: Горн — як символ заклику.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: білий, бузковий.
Щасливі камені дня: гіацинт, сапфір, лазурит.
За яку частину тіла відповідає: кишечник.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без ускладнень, часто вони мають не стільки фізичну, скільки моральну — психосоматичну — причину.
Харчування дня: вода в будь-якому її вигляді — навіть якщо йтиметься про супи — принесе організму не користь, а шкоду.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий — вона не тільки омолодить, а й приверне в життя додаткові фінанси.
Дачні роботи дня: рослини потребують поливу і підживлення, а ось обрізати гілки, прищипувати і пасинкувати рослини не рекомендується
Магія і містика дня: час не підходить для складних магічних дій.
Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації.
Табу дня: не можна напружувати зір і байдикувати — зірки не пробачають бездумної витрати таких важливих ресурсів, як час та енергія
Цитата дня: «Час — найвірніший союзник завзятості» (Йоганн Вольфганг Гете).
