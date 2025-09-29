Астрологічний прогноз на 29 вересня

Кажан / © Getty Images

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики

Астрологічна порада дня: один з найскладніших днів місячного циклу, коли на перший план виходить негативний бік людської натури, тому незважаючи на початок робочого тижня, необхідно мінімізувати спілкування зі своїм оточенням, зокрема з найближчими людьми.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: коричневий.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ, насамперед серце.

Хвороби дня: висока ймовірність міжреберної невралгії та серцево-судинних недуг.

Харчування дня: необхідно включити до раціону соки та трав’яні відвари.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Дачні роботи дня: можна займатися обрізанням плодових дерев і чагарників.

Магія і містика дня: ворожіння може додати в життя негатив.

Сни дня: сни нинішньої ночі корисної інформації вони не несуть, тож не варто брати їх до уваги.

Табу дня: потрібно максимально скоротити спілкування з людьми навколо.

Цитата дня: «Якщо сковує страх — мовчи, та якщо наважився сказати — говори без страху» (Лі Ю).