Астрологічний прогноз на 29 вересня

Павук / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогодні особливо важливо остерігатися шахраїв, тому слід з обережністю ставитися до нових знайомих.

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Символ дня: павук у центрі золотої павутини.

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Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний, синій, ультрамарин.

Щасливі камені дня: зелений гранат, хризоліт.

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За яку частину тіла відповідає: шлунково-кишковий тракт.

Хвороби дня: можна розпочинати призначений лікарем курс лікування — він виявиться успішним.

Харчування протягом дня: у харчуванні особливо важливо дотримуватися помірності.

Стрижка дня: незважаючи на енергетичний мінус цього дня, він є сприятливим для стрижки.

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Дачні роботи дня: можна обробляти землю, проводити сезонне обрізання дерев і чагарників.

Магія та містика дня: вдалими будуть обряди, що привертають удачу в бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни цієї ночі часто бувають пророчими, але їхній сюжет не варто сприймати буквально — тут особливо важливе їхнє тлумачення.

Табу дня: небезпечно спілкуватися з агресивно налаштованими та неадекватними людьми.

Цитата дня: «Жити — це те саме, що кохати: усі розумні аргументи проти, а всі здорові інстинкти — за» (Семюел Батлер).

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