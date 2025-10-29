Астрологічний прогноз на 29 жовтня

Нетопир / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від вирішення фінансових питань - замість прибутку вони принесуть збитки.

Символ дня: Нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: помаранчевий.

Щасливі камені дня: змійовик, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: органи грудного відділу, насамперед - серце.

Хвороби дня: є небезпека загострення хронічних захворювань - необхідно заздалегідь вжити превентивних заходів.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса і грибів, замінивши їх рибою і бобовими.

Стрижка дня: від стрижки необхідно відмовитися категорично.

Магія і містика дня: не варто займатися любовною магією - вона принесе результат, протилежний очікуваному.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації.

Табу дня: погана прикмета - розбите дзеркало, тому з будь-яким склом потрібно поводитися обережно.

Цитата дня: "Любов засліплює пильність, а страх - загострює" (Платон).