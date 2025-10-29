- Дата публікації
- Категорія
- Астрологія
Астрологічний прогноз на 29 жовтня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: необхідно відмовитися від вирішення фінансових питань - замість прибутку вони принесуть збитки.
Символ дня: Нетопир.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: помаранчевий.
Щасливі камені дня: змійовик, серпентин.
За яку частину тіла відповідає: органи грудного відділу, насамперед - серце.
Хвороби дня: є небезпека загострення хронічних захворювань - необхідно заздалегідь вжити превентивних заходів.
Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса і грибів, замінивши їх рибою і бобовими.
Стрижка дня: від стрижки необхідно відмовитися категорично.
Магія і містика дня: не варто займатися любовною магією - вона принесе результат, протилежний очікуваному.
Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації.
Табу дня: погана прикмета - розбите дзеркало, тому з будь-яким склом потрібно поводитися обережно.
Цитата дня: "Любов засліплює пильність, а страх - загострює" (Платон).