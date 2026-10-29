ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
141
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 29 жовтня

Плануючи свій день, ми дедалі частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, не порадять нічого поганого.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Орел

Орел / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-яке починання виявиться успішним — головне, не піддаватися сумнівам у своїх діях.

Символ дня: орел, що ширяє у височині.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій, кобальтовий.

Щасливі камені дня: яшма, гірський кришталь.

За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, спочатку не становлять небезпеки, але якщо їх занедбати, вони можуть перейти у серйозну — хронічну — стадію.

Харчування протягом дня: м’ясо та алкоголь є найбільш шкідливими для організму.

Стрижка сьогодні: це не найкращий день для стрижки — вона може негативно вплинути на психічний стан і спричинити занепад сил.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, використовуючи чарівну силу напівдорогоцінних каменів.

Сни дня: сни цієї ночі можуть бути пророчими й показати людині її майбутнє.

Табу дня: не можна займатися екстремальними видами спорту.

Цитата дня: «Краще бути об’єктом жалю, ніж співчуття» (Геродот).

Читайте також:

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie