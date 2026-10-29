Астрологічний прогноз на 29 жовтня

Орел / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли будь-яке починання виявиться успішним — головне, не піддаватися сумнівам у своїх діях.

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Символ дня: орел, що ширяє у височині.

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Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір дня: синій, кобальтовий.

Щасливі камені дня: яшма, гірський кришталь.

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За яку частину тіла відповідає: плечі, лопатки.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, спочатку не становлять небезпеки, але якщо їх занедбати, вони можуть перейти у серйозну — хронічну — стадію.

Харчування протягом дня: м’ясо та алкоголь є найбільш шкідливими для організму.

Стрижка сьогодні: це не найкращий день для стрижки — вона може негативно вплинути на психічний стан і спричинити занепад сил.

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Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди, використовуючи чарівну силу напівдорогоцінних каменів.

Сни дня: сни цієї ночі можуть бути пророчими й показати людині її майбутнє.

Табу дня: не можна займатися екстремальними видами спорту.

Цитата дня: «Краще бути об’єктом жалю, ніж співчуття» (Геродот).

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