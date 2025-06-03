Астрологічний прогноз на 3 червня

Павич / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: до нових починань потрібно розпочинати лише у разі вкрай необхідності — якщо без цього неможливо обійтись.

Символ дня: Павич.

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Стихія дня: Земля, Вогонь.

Щасливий день: 8.

Щасливий колір дня: пурпуровий – символізує гідність, владу та розкіш.

Щасливе каміння дня: олівін, хризоліт, гранат.

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За якусь частину тіла відповідає: шлунок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, можуть швидко перейти в хронічну стадію, тому зволікати з їх лікуванням не слід.

Харчування дня: дієта, піст або лікувальне голодування повернуть втрачену енергію, необхідну для життя та роботи.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

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Дачні роботи дня: рослини потребують інтенсивного поливу та підживлення.

Магія та містика дня: можна читати змови, які допомагають у вирішенні побутових конфліктів.

Сни дня: сни нинішньої ночі дають важливу підказку щодо правильності своїх дій, що здійснюються зараз.

Табу дня: не можна ігнорувати знаки, які цього дня надсилає доля.

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Цитата дня: «Май сміливість мати свою думку. Май мудрість приховувати його» (Алан Рікман).

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