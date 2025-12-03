ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 3 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Крокодил

Крокодил / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужна енергетика нинішнього дня може нести негативний заряд, тому, незважаючи на підвищену працездатність, не варто братися за особливо важливі й масштабні проєкти, краще зосередитися на менш значущих справах.

Символ дня: крокодил.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий.

Щасливі камені дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: існує ймовірність загострення хронічних захворювань — важливо дотримуватися рекомендацій лікаря.

Харчування дня: бажано відмовитися від м’яса та риби на користь вегетаріанських страв.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: від чаклунства, якщо, звісно, ви не є дипломованим магом, краще відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі вкажуть на проблему, що існує у стосунках з іншими людьми.

Табу дня: підвищеної емоційності потрібно уникати.

Цитата дня: «У майбутньому кожен із нас зможе стати Леонардо да Вінчі» (Жак Фреско).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie