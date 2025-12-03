Астрологічний прогноз на 3 грудня

Крокодил / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: потужна енергетика нинішнього дня може нести негативний заряд, тому, незважаючи на підвищену працездатність, не варто братися за особливо важливі й масштабні проєкти, краще зосередитися на менш значущих справах.

Символ дня: крокодил.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: коричневий, каштановий.

Щасливі камені дня: крокодиліт, чорний нефрит.

За яку частину тіла відповідає: жіночі репродуктивні органи.

Хвороби дня: існує ймовірність загострення хронічних захворювань — важливо дотримуватися рекомендацій лікаря.

Харчування дня: бажано відмовитися від м’яса та риби на користь вегетаріанських страв.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися.

Магія і містика дня: від чаклунства, якщо, звісно, ви не є дипломованим магом, краще відмовитися.

Сни дня: сни нинішньої ночі вкажуть на проблему, що існує у стосунках з іншими людьми.

Табу дня: підвищеної емоційності потрібно уникати.

Цитата дня: «У майбутньому кожен із нас зможе стати Леонардо да Вінчі» (Жак Фреско).

