Астрологічний прогноз на 3 лютого
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день сприятливий для прийняття важливих рішень
рішень, які забезпечать успіх у всіх сферах життя
Символ дня: Виноградне гроно.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 8.
Щасливий колір дня: жовтий, золотий.
Щасливі камені дня: прозорий аметист, обсидіан.
За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, протікають у гострій формі, тому важливо почати лікування максимально швидко.
Харчування дня: можна дозволити собі умовно шкідливу їжу, але — в обмеженій кількості.
Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.
Магія і містика дня: гарний день для створення талісманів і оберегів.
Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, і справджуються через три дні.
Табу дня: не можна сумувати і сумувати — зірки не схвалять песимізму.
Цитата дня: «Не скигліть, не скаржтеся. Не випрошуйте нічого ні в бога, ні в диявола. Вони нічого вам не дадуть. Тільки ви самі можете влаштувати собі радість» (Ошо).
