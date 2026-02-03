ТСН у соціальних мережах

Астрологія
110
2 хв

Астрологічний прогноз на 3 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Виноградне гроно

Виноградне гроно / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для прийняття важливих рішень

рішень, які забезпечать успіх у всіх сферах життя

Символ дня: Виноградне гроно.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 8.

Щасливий колір дня: жовтий, золотий.

Щасливі камені дня: прозорий аметист, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: ендокринні залози.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, протікають у гострій формі, тому важливо почати лікування максимально швидко.

Харчування дня: можна дозволити собі умовно шкідливу їжу, але — в обмеженій кількості.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитися.

Магія і містика дня: гарний день для створення талісманів і оберегів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, і справджуються через три дні.

Табу дня: не можна сумувати і сумувати — зірки не схвалять песимізму.

Цитата дня: «Не скигліть, не скаржтеся. Не випрошуйте нічого ні в бога, ні в диявола. Вони нічого вам не дадуть. Тільки ви самі можете влаштувати собі радість» (Ошо).

