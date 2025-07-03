Астрологічний прогноз на 3 липня

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для нових починань, від них треба відмовитись.

Символ дня: кажан.

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Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: помаранчевий.

Щасливе каміння дня: олександрит, раухтопаз, змійовик, серпентин.

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За яку частину тіла відповідає: кістки грудини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, але до серйозних наслідків не призведуть.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м’яса, грибів, жирної та смаженої їжі.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

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Дачні роботи дня: можна обробляти землю, обрізати плодові дерева та чагарники.

Магія та містика дня: під забороною любовна магія.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими не є, тому не варто приймати їх близько до серця.

Табу дня: не можна зустрічатися з людьми, з якими ми щойно познайомилися в Інтернеті.

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Цитата дня: «Впоратися з іншими — справа розуму, впоратися з собою — справа сили» (Сюань-Сюе).

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