Астрологічний прогноз на 3 листопада

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, що логічно в понеділок, вдалий для початку будь-якої справи — як професійної, так і господарсько-побутової.

Символ дня: труба — символ призову.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 5.

Щасливий колір дня: білий, бузковий.

Щасливі камені дня: гіацинт, сапфір, лазурит.

За яку частину тіла відповідає: кишківник.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без ускладнень, особливо якщо вчасно вжити необхідних — лікувальних — заходів.

Харчування дня: необхідно відмовитися від рідини — навіть вживання фруктів бажано скоротити.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія і містика дня: день, коли необхідно відмовитися від будь-яких ворожінь.

Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації, їх можна не брати до уваги.

Табу дня: категорично не рекомендується напружувати зір — це може призвести до його ослаблення.

Цитата дня: «Де править любов, там немає бажання панувати, а де панує влада, там немає любові» (Кал Густав Юнг).