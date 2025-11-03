- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 3 листопада
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, що логічно в понеділок, вдалий для початку будь-якої справи — як професійної, так і господарсько-побутової.
Символ дня: труба — символ призову.
Стихія дня: Земля.
Щасливе число дня: 5.
Щасливий колір дня: білий, бузковий.
Щасливі камені дня: гіацинт, сапфір, лазурит.
За яку частину тіла відповідає: кишківник.
Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, минають швидко і без ускладнень, особливо якщо вчасно вжити необхідних — лікувальних — заходів.
Харчування дня: необхідно відмовитися від рідини — навіть вживання фруктів бажано скоротити.
Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.
Магія і містика дня: день, коли необхідно відмовитися від будь-яких ворожінь.
Сни дня: сни нинішньої ночі не несуть важливої інформації, їх можна не брати до уваги.
Табу дня: категорично не рекомендується напружувати зір — це може призвести до його ослаблення.
Цитата дня: «Де править любов, там немає бажання панувати, а де панує влада, там немає любові» (Кал Густав Юнг).